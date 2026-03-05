Бойцы «Ахмата» показали прибор для уничтожения мин с эффектом Доплера

«Противник очень много применяет мин с электронными датчиками, с “джониками”, такая плата, которая может реагировать на переворот, на изменение магнитного поля и на вибрацию. Таких очень много, но мы тоже не стоим на месте, есть у нас прибор, так называемый “генератор помех”, — рассказал сапер.