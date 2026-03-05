Бойцы «Ахмата» показали прибор для уничтожения мин с эффектом Доплера

КУРСК, 5 мар — РИА Новости. Российские бойцы придумали прибор, при помощи которого дистанционно разминируют мины с эффектом Доплера, сообщил РИА Новости сапер батальона «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным «Лев».
Ранее замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал РИА Новости, что украинские военные начали применение мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера.
«Противник очень много применяет мин с электронными датчиками, с “джониками”, такая плата, которая может реагировать на переворот, на изменение магнитного поля и на вибрацию. Таких очень много, но мы тоже не стоим на месте, есть у нас прибор, так называемый “генератор помех”, — рассказал сапер.
Он пояснил, что прибор относительно небольшой и свободно помещается в рюкзак.
«Если установлена такая мина и датчик цели у нее на эффекте Доплера основан, то такую мину просто так обнаружить невозможно… Но вот придумали такой прибор — генератор помех. Мы его включаем, и на расстоянии 140 метров мина выпрыгивает и автоматически разминируется», — уточнил «Лев».