Yle: Финляндия рассматривает возможность отмены запрета на транзит ЯО

ХЕЛЬСИНКИ, 5 марта. /ТАСС/. Финское правительство обсуждает вопрос об отмене запрета на транзит ядерного оружия внутри страны. Об этом сообщила газета Yle со ссылкой на источники.
По их информации, запрет находится на рассмотрении в министерстве обороны страны. Меры по отмене запрета включают в себя снятие ограничений на транзит ядерного вооружения через сухопутное, морское и воздушное пространство Финляндии.
Министр обороны соседней к Финляндии Швеции Пол Йонсон ранее не исключил возможности размещения ядерного оружия на территории королевства в военное время. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге раскритиковала планы Швеции в отношении ЯО.