Слуцкий: Запад все еще следует заветам Фултонской речи Черчилля

По словам лидера ЛДПР, речь бывшего премьер-министра Великобритании, которой 5 марта исполняется 80 лет, вошла в историю как «манифест холодной войны Запада против России».

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Страны коллективного Запада до сих пор выстраивают свой русофобский политический курс в соответствии с тезисами Уинстона Черчилля, которые он высказал в своей речи в Фултоне. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что Фултонская речь Черчилля, которой 5 марта исполняется 80 лет, вошла в историю как «манифест холодной войны Запада против России», который дал старт разделению мира на два лагеря. «Заветам бывшего британского премьера в его эпохальном выступлении в Вестминстерском мужском колледже в США западные политики верны и сейчас. Железный занавес против России и культ гегемонии коллективного Запада — все те же элементы сегодняшнего русофобского курса европейских столиц», — сказал Слуцкий.

По его мнению, в результате такой политики противостояние Запада и России достигло «маниакальных форм». «Двойные стандарты и подмена норм международного права порядком, основанном на правилах, стали фирменным стилем политики “золотого миллиарда”. И именно он причина мирового хаоса и фактически слома всех сдерживающих элементов в международных отношениях», — констатировал парламентарий.

Слуцкий также подчеркнул, что произнесение Фултонской речи стало актом предательства и попыткой сговора за спиной СССР. «Все то же мы наблюдаем и на протяжении последних десятилетий, и по окончании холодной войны, — указал он. — Поэтому никому не стоит забывать о Фултонской речи Черчилля и ее исторических уроках. И помнить, что только бескомпромиссная защита национальных интересов и суверенитета России — основа нашей безопасности».

5 марта 1946 года в американском Фултоне бывший премьер Великобритании, на тот момент лидер парламентской оппозиции Черчилль произнес речь, в которой выдвинул идею создания англо-американского союза для борьбы с мировым коммунизмом во главе с Советской Россией. Это событие считается началом холодной войны.

