Слуцкий: Запад все еще следует заветам Фултонской речи Черчилля

Депутат отметил, что Фултонская речь Черчилля, которой 5 марта исполняется 80 лет, вошла в историю как «манифест холодной войны Запада против России», который дал старт разделению мира на два лагеря. «Заветам бывшего британского премьера в его эпохальном выступлении в Вестминстерском мужском колледже в США западные политики верны и сейчас. Железный занавес против России и культ гегемонии коллективного Запада — все те же элементы сегодняшнего русофобского курса европейских столиц», — сказал Слуцкий.