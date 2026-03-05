В Госдуме объяснили, как можно отказаться от платы за домашний телефон

«Для этого необходимо подать заявление с соответствующей просьбой напрямую к оператору связи, чаще всего им выступает “Ростелеком”. Перед отключением телефона необходимо погасить задолженность в случае её наличия. Более того, работает обратный принцип. Если средства были не израсходованы полностью до расторжения договора, оператор должен осуществить возврат остатка в течение 30 дней после расторжения договора», — объяснил парламентарий.