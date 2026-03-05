В Госдуме объяснили, как можно отказаться от платы за домашний телефон

Когда домашний телефон не нужен, а платить лишние деньги за услугу, которой не пользуешься, нецелесообразно, можно расторгнуть договор с оператором связи. Об этом напомнил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Для этого необходимо подать заявление с соответствующей просьбой напрямую к оператору связи, чаще всего им выступает “Ростелеком”. Перед отключением телефона необходимо погасить задолженность в случае её наличия. Более того, работает обратный принцип. Если средства были не израсходованы полностью до расторжения договора, оператор должен осуществить возврат остатка в течение 30 дней после расторжения договора», — объяснил парламентарий.
Ещё одна причина — продажа недвижимости, привёл пример Колунов.
«Поскольку все городские телефоны зарегистрированы на конкретного абонента, а не на квартиру, продавая квартиру, от услуги нужно отказаться, иначе счета за оплату телефона продолжат поступать вам, а не новому собственнику», — предупредил депутат.
Кроме того, он подчеркнул, что отказаться от домашнего телефона можно не навсегда, а временно.
«В случае, если вы уезжаете надолго, но дорожите своим номером или не хотите платить “впустую”, можно приостановить работу городского телефона в вашей квартире. Когда вы вернётесь обратно, его можно будет подключить снова. Номер при этом не пропадёт», — заключил собеседник RT.
