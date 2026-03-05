РФ может принять меры в ответ на атаку российского газовоза: МИД назвал удар по танкеру угрозой

Российский газовоз «Арктик Метагаз» атакован в водах Средиземного моря. Москва заявила о праве на ответные меры после удара по танкеру. Так сказано в опубликованном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Министерство сочло угрозой удар по газовозу. По предварительным данным, нападение на танкер совершено безэкипажными украинскими катерами. Мария Захарова назвала его актом терроризма.
«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», — говорится в заявлении.
МИД также уведомил, что атака стала «вопиющим нарушением» норм международного права. Загранучреждения РФ будут отслеживать ситуацию, отметила официальный представитель ведомства. Они окажут помощь российским гражданам при необходимости.
«Поскольку речь идет о газовозе, который следовал с грузом, последствия нападения на него влекут за собой еще и колоссальный ущерб окружающей среде», — указала Мария Захарова.
ЧП случилось 3 марта. На борту находились 30 человек. В результате инцидента ранены двое моряков. Они госпитализированы.
Глава государства Владимир Путин так же счел террористической атаку на газовоз в Средиземном море. Он напомнил, что Москва уже не в первый раз сталкивается с вещами подобного рода.
Раненых моряков доставили в больницу ливийского Бенгази. Остальные члены экипажа едут в Мурманск. Как отметил официальный представитель Минтранса Российской Федерации Николай Шестаков, потерь удалось избежать благодаря слаженным действиям спасательных служб. Все 30 россиян спасены. Двое моряков получили ожоги. Николай Шестаков сообщил, что остальные граждане чувствуют себя хорошо.
При этом власти Мальты отказались эвакуировать экипаж газовоза после атаки. В посольстве РФ пояснили, что инцидент произошел за пределами мальтийской поисково-спасательной зоны. Транспортировать судно и команду на территорию страны не входит в их компетенцию, добавили в дипмиссии.