Его боится США: убитого аятоллу Хаменеи может заменить его сын

Сын и возможный преемник убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи — является авторитетным человеком в стране, выступающим против политики Запада, сообщил в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Напомним, 56-летнего Моджтаба Хаменеи называют в качестве одного из кандидатов на пост верховного лидера Ирана после убийства его отца во время совместной операции США и Израиля.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране, который в ответ начал наносить удары по израильским и американским военным базам. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
«Моджтаба Хаменеи — один из наиболее влиятельных и авторитетных иранских богословов и государственных деятелей. Еще до нынешнего конфликта и на протяжении последних нескольких лет он рассматривался в качестве потенциального кандидата на должность рахбара после того, как Али Хаменеи уйдет с этого поста. Он известен, с одной стороны, как авторитетный ученый-богослов, но с другой стороны он известен как человек, занимающий довольно решительную позицию по противостоянию США и защите национальных интересов Ирана. В этом смысле он наименее приемлемая для США фигура», — пояснил эксперт.
Шаповалов подчеркнул, что родственная связь с погибшим для Хаменеи-младшего является скорее минусом, чем плюсом.
«Это родство для многих в политическом руководстве Ирана может быть обстоятельством, играющим не в пользу сына. Хотя в условиях нынешней агрессии США и мученической смерти Хаменеи эмоциональное отношение граждан Ирана к сыну убитого рахбара, безусловно, будет положительным», — добавил он.
Специалист отметил, что в настоящий момент о назначении Моджтаба Хаменеи на пост верховного лидера сообщили только враждебные Ирану ресурсы, официальной информации пока не было.
Ранее Шаповалов сообщил, что острая фаза конфликта Израиля и Ирана пройдет за несколько дней.