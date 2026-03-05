Ричмонд
Его боится США: убитого аятоллу Хаменеи может заменить его сын

56-летний Моджтаба Хаменеи является ярым противником Запада. Что о нем известно — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Сын и возможный преемник убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи — является авторитетным человеком в стране, выступающим против политики Запада, сообщил в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Напомним, 56-летнего Моджтаба Хаменеи называют в качестве одного из кандидатов на пост верховного лидера Ирана после убийства его отца во время совместной операции США и Израиля.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране, который в ответ начал наносить удары по израильским и американским военным базам. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Моджтаба Хаменеи — один из наиболее влиятельных и авторитетных иранских богословов и государственных деятелей. Еще до нынешнего конфликта и на протяжении последних нескольких лет он рассматривался в качестве потенциального кандидата на должность рахбара после того, как Али Хаменеи уйдет с этого поста. Он известен, с одной стороны, как авторитетный ученый-богослов, но с другой стороны он известен как человек, занимающий довольно решительную позицию по противостоянию США и защите национальных интересов Ирана. В этом смысле он наименее приемлемая для США фигура», — пояснил эксперт.

Шаповалов подчеркнул, что родственная связь с погибшим для Хаменеи-младшего является скорее минусом, чем плюсом.

«Это родство для многих в политическом руководстве Ирана может быть обстоятельством, играющим не в пользу сына. Хотя в условиях нынешней агрессии США и мученической смерти Хаменеи эмоциональное отношение граждан Ирана к сыну убитого рахбара, безусловно, будет положительным», — добавил он.

Специалист отметил, что в настоящий момент о назначении Моджтаба Хаменеи на пост верховного лидера сообщили только враждебные Ирану ресурсы, официальной информации пока не было.

Ранее Шаповалов сообщил, что острая фаза конфликта Израиля и Ирана пройдет за несколько дней.

