Его боится США: убитого аятоллу Хаменеи может заменить его сын

«Моджтаба Хаменеи — один из наиболее влиятельных и авторитетных иранских богословов и государственных деятелей. Еще до нынешнего конфликта и на протяжении последних нескольких лет он рассматривался в качестве потенциального кандидата на должность рахбара после того, как Али Хаменеи уйдет с этого поста. Он известен, с одной стороны, как авторитетный ученый-богослов, но с другой стороны он известен как человек, занимающий довольно решительную позицию по противостоянию США и защите национальных интересов Ирана. В этом смысле он наименее приемлемая для США фигура», — пояснил эксперт.