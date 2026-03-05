Месть по-ирански: в Тегеране приготовили пугающий сюрприз Израилю и США

Главным претендентом на пост рахбара эксперты называют его 56-летнего сына — Моджтабу Хаменеи. Что это за человек и чего от него ждать Западу — в материале.
Кто такой Моджтаба Хаменеи: богослов или «ястреб»?
В то время как официальный Тегеран хранит молчание, враждебные Ирану СМИ уже трубят о возможном преемнике. Однако, по словам экспертов, фигура Моджтабы Хаменеи на политической арене далеко не случайна.
«Моджтаба Хаменеи — один из наиболее влиятельных и авторитетных иранских богословов и государственных деятелей. Еще до нынешнего конфликта и на протяжении последних нескольких лет он рассматривался в качестве потенциального кандидата на должность рахбара», — сообщил в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По словам эксперта, сын погибшего лидера совмещает в себе две важные ипостаси: глубокие религиозные знания и жесткую политическую волю. Он известен своей бескомпромиссной позицией в отношении Вашингтона.
«Он известен, с одной стороны, как авторитетный ученый-богослов, но с другой стороны он известен как человек, занимающий довольно решительную позицию по противостоянию США и защите национальных интересов Ирана. В этом смысле он наименее приемлемая для США фигура», — подчеркнул Шаповалов.
Месть или отмщение: что движет будущим лидером?
Вопрос кровной мести в восточной политике всегда стоит остро, особенно когда речь идет о смерти отца от рук внешнего врага. Однако сможет ли Моджтаба Хаменеи отделить личные чувства от государственных интересов?
«Пока его не выбрали на пост верховного лидера. Стоит отметить, что нет особой разницы, кого выберут. Иран ведет войну с американцами ради, как говорится, довольства Всевышнего», — пояснил в беседе с aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
Эксперт призывает не путать эмоции с политикой. В теократическом государстве решения принимаются не на эмоциональных порывах, а на основе религиозной доктрины.
«Это исламское государство, поэтому здесь, наверно, правильнее сказать отмщение, а не месть. Отмщение в принципе за пролитую агрессорами кровь мусульман, а не за личные счеты сына за отца. Но здесь вопрос более глубокий. Моджтаба Хаменеи, как верующий человек, наверно, будет прежде всего руководствоваться религиозными принципами, а не принципами личной мести», — добавил Семенов.
Родство с вождем: козырь или помеха?
Несмотря на авторитет отца, прямая передача власти по наследству не является традиционной для Ирана. Высший руководитель выбирается Советом экспертов, и в этом процессе могут быть свои сложности.
Владимир Шаповалов обращает внимание на деликатность ситуации: «Это родство для многих в политическом руководстве Ирана может быть обстоятельством, играющим не в пользу сына».
Однако гибель Али Хаменеи в результате атаки 28 февраля кардинально меняет общественные настроения. То, что вчера могло считаться кумовством, сегодня становится знаком преемственности сопротивления.
«Хотя в условиях нынешней агрессии США и мученической смерти Хаменеи эмоциональное отношение граждан Ирана к сыну убитого рахбара, безусловно, будет положительным», — резюмировал политолог.
Альтернативный кандидат.
Пока Моджтаба Хаменеи считается фаворитом, борьба за власть в иранском истеблишменте может преподнести сюрпризы. Эксперты напоминают, что есть и другая влиятельная фигура.
В качестве еще одного кандидата на место верховного лидера Ирана называют Алирезу Арафи — 67-летнего священнослужителя, который долгие годы был доверенным лицом покойного Али Хаменеи. Кто именно займет пост верховного лидера и определит дальнейший вектор войны на Ближнем Востоке, станет известно в ближайшие дни.