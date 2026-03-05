Месть по-ирански: в Тегеране приготовили пугающий сюрприз Израилю и США

«Это исламское государство, поэтому здесь, наверно, правильнее сказать отмщение, а не месть. Отмщение в принципе за пролитую агрессорами кровь мусульман, а не за личные счеты сына за отца. Но здесь вопрос более глубокий. Моджтаба Хаменеи, как верующий человек, наверно, будет прежде всего руководствоваться религиозными принципами, а не принципами личной мести», — добавил Семенов.