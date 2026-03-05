В ГД призвали продлить до 90 дней оплачиваемый больничный по уходу за ребёнком

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) выступила с предложением увеличить лимит оплачиваемого больничного по уходу за ребёнком с 60 до 90 календарных дней в году и до 120 дней при особых заболеваниях.
Речь, по её словам, идёт о тех случаях, когда возраст ребёнка ещё не достиг пяти лет.
Лантратова уточнила, что сегодня в её адрес поступают обращения граждан о том, что установленного лимита часто не хватает, а после его исчерпания дальнейший уход за ребёнком не оплачивается, что может сказаться на финансовом положении семьи.
«Данная мера позволит семьям пережить сложный период болезни маленького ребёнка без страха потерять средства к существованию, а также сохранить прежний уровень жизни, при этом не жертвуя надлежащим уходом за ребёнком», — цитирует парламентария ТАСС.
Ранее Минздрав утвердил новые правила выдачи больничных с 2026 года.
Также сообщалось, что более 500 тыс. россиян закрыли больничный через платформу МАХ.