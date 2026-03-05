Немецкие военные пожаловались на плохие условия службы в Литве

Солдаты в беседе с уполномоченным выражали недовольство в связи с тем, что, переезжая с семьей в Литву, им приходится отдавать детей в дорогие частные школы, а их супруги сидят дома без работы. Тем временем, авиабилет назад в Германию стоит дорого, а минобороны ФРГ не всегда компенсирует издержки, связанные с бытовыми неудобствами, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.