ВСУ за сутки потеряли от действий группировки «Север» 41 пункт управления БПЛА

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Север 2 станции спутниковой связи Starlink и 41 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
«Выявлены и уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы “Анклав”, 3 ретранслятора для управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink, 41 пункт управления БПЛА, 31 БПЛА самолетного типа, 25 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, 3 склада боеприпасов и 6 складов материальных средств противника», — сказал Шершнев.
