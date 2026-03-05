Герой России рассказал подробности освобождения Красноармейска в ДНР

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Командир мотострелкового батальона 506-го полка группировки войск «Центр», герой России, капитан Тельман Уралбаев на видео Минобороны РФ рассказал новые подробности освобождения Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
Капитан Уралбаев 20 февраля 2026 года награжден медалью «Золотая Звезда» благодаря героическим, слаженным и решительным действиям военнослужащих своего батальона в ходе освобождения города Красноармейск. Об освобождении Красноармейска бойцами российской армии стало известно 1 декабря 2025 года.
«В начале, когда начинали с наступательных действий, взаимодействовали с 30-й бригадой, полком 1435, друг другу помогали, подсказывали маршруты. Враг не оставлял нам надежды, что мы пройдем, но общими усилиями со своими боевыми товарищами мы проделали большой путь», — рассказал герой РФ.
В связи с большой активностью FPV-дронов противника, военнослужащие первого батальона 506-го полка, применив мотоциклы, «залетели» на окраину улицы Павла Поповича, закрепились и в течение недели зачистили район, что обеспечило продвижение остальных штурмовых групп батальона, отметили в Минобороны России.
«Трое бойцов на мотоциклах заехали на улицу Павла Поповича, начали зачистку данной улицы, не сразу, но постепенно, день за днем зачищали. И ребята уже в эфире слышали, что ребята там уже работают, и уже начали сами тянуться, продумывать маршруты, как зайти, чтобы быстрее помочь. Да, на тот момент они были как разведчики, трое моих, после к ним присоединились ребята с третьего батальона, 30-я бригада тоже помогала, параллельно шла. Опираясь друг на друга, предавало уверенности ребятам, так они и шли», — поделился воспоминаниями Уралбаев.