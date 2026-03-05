В КСИР заявили о начале 19-й волны операции «Обещание правды — 4»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале 19-й волны операции «Обещание правды — 4».
В пресс-службе Корпуса отметили, что удары по американским и израильским позициям будут осуществляться как с помощью ракет, так и с помощью беспилотников.
Ранее Иран заявил об ударе по аэропорту Бен-Гурион.
Американская газета The New York Times между тем назвала иранские дроны «смертоносным оружием» в войне против США и Израиля.
Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.Читать дальше