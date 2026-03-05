Ричмонд
В КСИР заявили о начале 19-й волны операции «Обещание правды — 4»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале 19-й волны операции «Обещание правды — 4».

В пресс-службе Корпуса отметили, что удары по американским и израильским позициям будут осуществляться как с помощью ракет, так и с помощью беспилотников.

Ранее Иран заявил об ударе по аэропорту Бен-Гурион.

Американская газета The New York Times между тем назвала иранские дроны «смертоносным оружием» в войне против США и Израиля.

