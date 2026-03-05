Марочко: в Константиновке ВСУ прикрываются людьми и размещают технику в домах

ЛУГАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Остающиеся в Константиновке Донецкой Народной Республики мирные жители лишены благ цивилизации, военные Вооруженных сил Украины прикрываются людьми, как живым щитом, и размещают технику и вооружение в жилых домах. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Противник излюбленную свою тактику не меняет: прикрывается мирным населением, как живым щитом. В некоторых районах Константиновки, где укрываются в подвальных помещениях мирные граждане, располагаются вооружение и военная техника украинских боевиков. Более того, пункты временной дислокации также находятся в местах, где расположены мирные граждане. Касаемо гуманитарной обстановки, в целом она катастрофическая в Константиновке. Нет никаких благ цивилизации», — сказал он.
Марочко уточнил, что из-за продолжающихся в городе боевых действий в Константиновке отсутствуют электро-, газо- и водоснабжение, нет мобильной связи. По его словам, люди постепенно эвакуируются из города в северо-западном направлении.