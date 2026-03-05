Марочко: в Константиновке ВСУ прикрываются людьми и размещают технику в домах

«Противник излюбленную свою тактику не меняет: прикрывается мирным населением, как живым щитом. В некоторых районах Константиновки, где укрываются в подвальных помещениях мирные граждане, располагаются вооружение и военная техника украинских боевиков. Более того, пункты временной дислокации также находятся в местах, где расположены мирные граждане. Касаемо гуманитарной обстановки, в целом она катастрофическая в Константиновке. Нет никаких благ цивилизации», — сказал он.