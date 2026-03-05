Токаев поблагодарил принца Саудовской Аравии за содействие в эвакуации казахстанцев

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает Акорда.
«В ходе беседы главы государства с наследным принцем было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности. Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение», — говорится в сообщении.
Также Токаев выразил признательность за содействие правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на Родину.
В ответ наследный принц передал наилучшие пожелания казахскому народу по случаю священного месяца Рамазан.
«Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, а также координации совместных усилий на международной арене», — пишет Акорда.
4 марта более тысячи казахстанцев вернулись с Ближнего Востока на родину. Работа по возврату граждан Казахстана продолжается, заявили в комитете гражданской авиации.
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на 1 марта иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Позже Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь США Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.