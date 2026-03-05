Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поблагодарил принца Саудовской Аравии за содействие в эвакуации казахстанцев

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности, заявил президент Казахстана.

Источник: Пресс-служба АО "Самрук-Казына"

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает Акорда.

«В ходе беседы главы государства с наследным принцем было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности. Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение», — говорится в сообщении.

Также Токаев выразил признательность за содействие правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на Родину.

В ответ наследный принц передал наилучшие пожелания казахскому народу по случаю священного месяца Рамазан.

«Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, а также координации совместных усилий на международной арене», — пишет Акорда.

4 марта более тысячи казахстанцев вернулись с Ближнего Востока на родину. Работа по возврату граждан Казахстана продолжается, заявили в комитете гражданской авиации.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на 1 марта иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.

Позже Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь США Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше