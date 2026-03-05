Токаев поблагодарил принца Саудовской Аравии за содействие в эвакуации казахстанцев

«В ходе беседы главы государства с наследным принцем было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности. Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение», — говорится в сообщении.