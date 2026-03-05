Стало известно о попытках найти комплекс «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря 2025 года заявил, что ракетный комплекс «Орешник» уже находится в стране и заступает на боевое дежурство. Позже он уточнил, что на территории республики планируется разместить не более десяти таких комплексов.