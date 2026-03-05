Ричмонд
ANI: Индия планирует купить у России пять дивизионов систем С-400

Индия планирует купить у России пять дивизионов зенитных ракетных систем С-400.

«Минобороны в ближайшее время займётся рассмотрением предложения ВВС Индии о закупке дополнительных пяти эскадрилий российских ЗРС, которые будут развёрнуты как на восточном, так и на западном фронтах», — передаёт ANI.

Кроме того, отмечается, что индийские ВВС также планируют закупить значительное количество ракет для дальнейшего укрепления своих возможностей противовоздушной обороны.

«Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся, и в ближайшее время будет объявлен повторный тендер», — говорится в статье.

В ноябре в Times of India уже писали, что МО Индии одобрило закупку у России пяти дивизионов С-400.