Иран массово атакует «Шахедами» военные цели США

Иран с начала военной операции применил до двух тысяч беспилотников.

Иран с начала военной операции применил до двух тысяч беспилотников. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, Тегеран активно использует ударные дроны «Шахед». В материале американской газеты они названы «смертоносным оружием», которое применялось против военных объектов США.

Как отмечается, за последнее десятилетие беспилотники заметно изменили характер современных войн. Они дешевы в производстве, просты в использовании и позволяют наносить удары на больших расстояниях.

Сообщается, что иранские силы применяют такие аппараты по целям по всему региону. Среди объектов называются военные базы и другие места, где находятся американские военнослужащие.

Дроны «Шахед» были разработаны для Корпуса стражей исламской революции. Эти аппараты получили широкое распространение как недорогие беспилотники-камикадзе.

Ранее журнал Military Watch сообщал, что иранские ракеты представляют серьезную проблему для систем противовоздушной обороны. По данным издания, особенно трудно перехватить ракету «Фатех-2», которая оснащена гиперзвуковым планирующим блоком.

Читайте также: В ООН связали затягивание конфликта с поддержкой России третьими странами.

