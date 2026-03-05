Ричмонд
Зеленский заявил о помощи Украины в отражении ударов Ирана

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь странам Ближнего Востока защищаться от атак Ирана. Об этом лидер киевского режима сообщил в своём канале в Telegram.

«Наши военные обладают необходимыми возможностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды уже договариваются об этом», — заявил глава киевского режима.

Зеленский рассказал, что провёл совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива. Участники обсудили вызовы для Украины и партнёров, а также возможности для оказания помощи региону.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на активные действия стран Европы и государств «Большой семёрки». Киев ожидает от них усилий по ликвидации террористического потенциала иранского режима и защите жизней людей в регионе.

Ранее Зеленский выразил опасения, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может лишить украинскую армию внешней поддержки. В частности, он опасался, что противостояние Израиля и Ирана оставит ВСУ без зенитных комплексов Patriot.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

