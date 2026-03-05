Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Канады не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке

Карни не исключил участия Канады в конфликте на Ближнем Востоке.

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможного участия своей страны в идущем на Ближнем Востоке конфликте.

Ранее Карни заявил, что Канада поддерживает удары США и Израиля по Ирану «с сожалением», так как они демонстрируют провал международного порядка.

«Никогда нельзя категорически исключать участие», — сказал Карни во время пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе.

Канадский премьер добавил, что Канада не принимает участие в наступательными действиях США и Израиля.

«Однако мы всегда будем защищать канадцев. Мы всегда будем поддерживать и защищать наших союзников, когда нас попросят», — сказал Карни.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше