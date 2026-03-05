Премьер Канады не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможного участия своей страны в идущем на Ближнем Востоке конфликте.
Ранее Карни заявил, что Канада поддерживает удары США и Израиля по Ирану «с сожалением», так как они демонстрируют провал международного порядка.
«Никогда нельзя категорически исключать участие», — сказал Карни во время пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе.
Канадский премьер добавил, что Канада не принимает участие в наступательными действиях США и Израиля.
«Однако мы всегда будем защищать канадцев. Мы всегда будем поддерживать и защищать наших союзников, когда нас попросят», — сказал Карни.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.