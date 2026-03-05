Россиянам объяснили, куда стоит обращаться в случае протечки в квартире

«Согласно пунктам 152 и 153 постановления правительства РФ № 354, на этом основании составляется документ, фиксирующий ущерб. На выполнение данной процедуры даётся не более 12 часов. В документе обязательно указывают причину протечки и список повреждений. Если к вам никто не явился, возможно, стоит позвать двоих соседей. Вместе с ними допустимо подготовить документ самостоятельно, так как подобный акт может являться юридически значимым доказательством в суде», — подчеркнул собеседник RT.