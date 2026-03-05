Россиянам объяснили, куда стоит обращаться в случае протечки в квартире

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с RT, что если собственник обнаружил протечку в квартире, то необходимо обратиться в управляющую компанию, а также продублировать заявку через приложение «Госуслуги. Дом».
«По пункту 13 правил из постановления правительства РФ № 416, сотрудники аварийной службы обязаны принять звонок за пять минут. Лучше записать номер заявки и имя того, кто её принял. Такие сведения могут пригодиться, если возникнут разногласия», — посоветовал он.
Отмечается, что пока специалисты добираются до дома, можно взять телефон, чтобы снять на видео мокрые стены и испорченные вещи.
«На записи желательно чётко произнести адрес и текущее время. Подобные кадры могут стать аргументом в будущем», — порекомендовал Бондарь.
По его словам, представители организации обязаны прийти, чтобы составить официальный акт осмотра после затопления.
«Согласно пунктам 152 и 153 постановления правительства РФ № 354, на этом основании составляется документ, фиксирующий ущерб. На выполнение данной процедуры даётся не более 12 часов. В документе обязательно указывают причину протечки и список повреждений. Если к вам никто не явился, возможно, стоит позвать двоих соседей. Вместе с ними допустимо подготовить документ самостоятельно, так как подобный акт может являться юридически значимым доказательством в суде», — подчеркнул собеседник RT.
За состояние кровли и швов между панелями отвечает компания, которая управляет домом, объяснил специалист.
«Ст. 161 Жилищного кодекса РФ и постановление правительства РФ № 491 подтверждают, что крыша считается общим имуществом. Скорее всего, вина за потоп лежит на коммунальщиках, так как они обязаны убирать наледь. Важно помнить, что подобные протечки предотвращаются плановым текущим ремонтом. Постановлением правительства РФ № 290 и ст. 161 Жилищного кодекса предусмотрена обязанность организации проводить такие работы», — напомнил эксперт.
Кроме того, как разъяснил Бондарь, если жилищная инспекция проведёт проверку и обнаружит связь между протечкой и отсутствием ремонта, компанию могут наказать.
«Сначала можно отправить в управляющую организацию письменную претензию с просьбой возместить расходы на ремонт. В случае отказа появляется шанс обратиться в суд. Закон “О защите прав потребителей” позволяет в такой ситуации требовать компенсацию за нежелание решать вопрос добровольно», — заключил он.
