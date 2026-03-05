Пекин выступил против политики силы в мировой политике

Китай намерен противостоять гегемонии и политике силы на международной арене. Об этом говорится в докладе, представленном на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
В документе отмечается, что Пекин продолжит придерживаться независимой и мирной внешней политики. Китайские власти заявили о намерении развивать партнерские отношения с другими странами и укреплять международное сотрудничество, передает ТАСС.
В докладе также подчеркивается, что Китай будет выступать за равноправные отношения между государствами и защищать принципы справедливости в мировой политике.
Пекин заявил о готовности вместе с другими странами продвигать идею многополярного мира и поддерживать более открытую и доступную экономическую глобализацию.
Кроме того, в документе говорится о планах продвигать международные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, связанные с развитием, безопасностью, диалогом цивилизаций и реформой системы глобального управления.
Читайте также: Пекин призвал Вашингтон к мирному сосуществованию.