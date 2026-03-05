Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА ВС РФ воздушным тараном уничтожили коптеры ВСУ в Харьковской области

Боевую задачу выполнили расчеты беспилотников группировки войск «Запад».

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск «Запад» воздушным тараном уничтожили гексакоптеры и квадрокоптеры ВСУ в Харьковской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Расчеты FPV-истребителей войск беспилотных систем в составе 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” воздушным тараном уничтожили в воздухе БПЛА гекса- и квадрокоптерного типа подразделений ВСУ», — сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что расчеты круглосуточно дежурят в небе и выявляют как разведывательные, так и ударные беспилотники противника с системой сбросов мин или выстрелов.

В ведомстве подчеркнули, что при ведении боевой работы расчеты подразделений войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше