БПЛА ВС РФ воздушным тараном уничтожили коптеры ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск «Запад» воздушным тараном уничтожили гексакоптеры и квадрокоптеры ВСУ в Харьковской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
«Расчеты FPV-истребителей войск беспилотных систем в составе 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” воздушным тараном уничтожили в воздухе БПЛА гекса- и квадрокоптерного типа подразделений ВСУ», — сказали в военном ведомстве.
Там отметили, что расчеты круглосуточно дежурят в небе и выявляют как разведывательные, так и ударные беспилотники противника с системой сбросов мин или выстрелов.
В ведомстве подчеркнули, что при ведении боевой работы расчеты подразделений войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.