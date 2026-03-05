Раскрыто, сколько украинцев приехали в Россию в 2025 году

Более 32,5 тысячи граждан Украины пересекли границу России в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
По информации агентства, всего за год в страну въехали 32 570 граждан Украины.
Большинство из них — 30 714 человек — указали целью поездки частный визит. Еще 1386 человек приехали по деловым вопросам.
Кроме того, 168 граждан прибыли в Россию для работы, 135 — для учебы. Туристическую цель поездки указали 133 человека, еще 33 пересекли страну транзитом.
По данным статистики, свыше 31 тысячи прибывших пересекли границу воздушным транспортом. Еще 1079 человек приехали на автомобилях, а 143 гражданина пересекли границу пешком.).
Читайте также: Россиянина обвинили в передаче военных данных Украине.