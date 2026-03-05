«Придется уйти». В США заговорили об окончании конфликта с Ираном

«Чем дольше длится война, тем слабее выглядят США, тем слабее выглядит Израиль и тем сильнее выглядит Иран. И я думаю, что Иран выживет. Так что мы в настоящем тупике. Думаю, в конечном итоге нас просто вытеснят из региона. Посмотрите, что происходит сейчас в Ираке — шииты поднимаются, и власти Ирака хотят, чтобы США покинули страну. Думаю, нам придется уйти. Не думаю, что кто-либо, живущий в Персидском заливе, захочет, чтобы мы находились где-то рядом с их гаванями, аэропортами или чем-либо еще. По-моему, для США это превращается в надвигающуюся катастрофу», — пояснил эксперт.