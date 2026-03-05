Ричмонд
«Придется уйти». В США заговорили об окончании конфликта с Ираном

Аналитик Макгрегор: скорее всего США придется покинуть ближневосточный регион.

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Иран, скорее всего, выстоит в конфликте, а Соединенным Штатам в конечном итоге придется покинуть ближневосточный регион, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Мы находимся в начале, по сути, долгой региональной войны. Эта чрезвычайная ситуация, вызванная войной в Персидском заливе, затрагивает Индию, Северо-Восточную Азию, Турцию, Европу. По сути, весь мир сейчас сосредоточен на этой войне. Доллар теряет скорость и высоту. С экономической точки зрения это катастрофа. С финансовой — для США, я думаю, это бедствие. Понадобится больше времени, но со временем для нас все будет только ухудшаться», — отметил он.

При этом Макгрегор выразил уверенность, что страны Персидского залива выступят против США, в результате чего американцы будут вынуждены уйти из региона.

«Чем дольше длится война, тем слабее выглядят США, тем слабее выглядит Израиль и тем сильнее выглядит Иран. И я думаю, что Иран выживет. Так что мы в настоящем тупике. Думаю, в конечном итоге нас просто вытеснят из региона. Посмотрите, что происходит сейчас в Ираке — шииты поднимаются, и власти Ирака хотят, чтобы США покинули страну. Думаю, нам придется уйти. Не думаю, что кто-либо, живущий в Персидском заливе, захочет, чтобы мы находились где-то рядом с их гаванями, аэропортами или чем-либо еще. По-моему, для США это превращается в надвигающуюся катастрофу», — пояснил эксперт.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

