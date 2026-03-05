Генерал Хайрудинов: основной костяк ВСУ составляют мобилизованные

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мобилизованные, в том числе насильно, составляют основную массу вооруженных формирований Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил командир ордена Жукова бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии генерал-майор, Герой России Сергей Хайрудинов.
«В основной своей массе все-таки воюют мобилизованные военнослужащие, среди которых кого-то насильно притянули на службу в ВСУ, кто-то, возможно, сам пришел», — сказал он. По его сведениям, на наиболее ответственные и сложные участки, а также на прорывы ставят наиболее мотивированные подразделения, такие как «Азов», 3-я штурмовая бригада (признаны террористической на территории РФ). После завершения активных действий им на смену приходят мобилизованные. У последних, по словам Хайрудинова, и мотивация, и экипировка похуже. Также ВСУ продолжают применять иностранных наемников.
Хайрудинов до СВО участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Он отметил значительные отличия боевых действий там от СВО. «Сейчас все намного интенсивней. Тогда не было такого количества беспилотных средств поражения как воздушного, так и наземного. Поэтому, наверное, на Кавказе было чуть-чуть попроще, чуть другая война», — подчеркнул он.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте 6 марта в 07:00 мск.