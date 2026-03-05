Генерал Хайрудинов: основной костяк ВСУ составляют мобилизованные

«В основной своей массе все-таки воюют мобилизованные военнослужащие, среди которых кого-то насильно притянули на службу в ВСУ, кто-то, возможно, сам пришел», — сказал он. По его сведениям, на наиболее ответственные и сложные участки, а также на прорывы ставят наиболее мотивированные подразделения, такие как «Азов», 3-я штурмовая бригада (признаны террористической на территории РФ). После завершения активных действий им на смену приходят мобилизованные. У последних, по словам Хайрудинова, и мотивация, и экипировка похуже. Также ВСУ продолжают применять иностранных наемников.