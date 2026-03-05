Средняя зарплата в финансах и нефтегазе в декабре превысила 400 тысяч рублей

В России средняя заработная плата в сфере финансов, а также добычи нефти и газа по итогам декабря 2025 года превысила 400 тыс. рублей.
Об этом свидетельствуют данные статистики, передаёт РИА Новости.
Так, по информации агентства, специалисты в сфере добычи нефти и природного газа получали в среднем 411 тыс. рублей, а финансисты и страховщики — 458 тысяч рублей.
Кроме того, более 300 тыс. рублей в декабре платили специалистам, работающим в сфере воздушного и космического транспорта (348 тыс. рублей) и международных организаций (334 тыс. рублей).
Ранее в Санкт-Петербурге опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых руководящих вакансий.
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов между тем рассказал, что в объявлениях о вакансиях могут быть завышенные суммы зарплат.