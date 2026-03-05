Путин освободил пленных венгров из ВСУ

Президент России Владимир Путин освободил двух закарпатских венгров, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины и попали в российский плен. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства опубликовал в социальной сети X фотографию освобожденных мужчин. По его словам, оба имеют двойное гражданство — украинское и венгерское.
Сийярто заявил, что многие этнические венгры, проживающие в Закарпатье, были мобилизованы в украинскую армию против своей воли.
В видеообращении, размещенном в социальной сети Facebook (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), министр отметил, что освобожденные мужчины больше не будут участвовать в боевых действиях и смогут находиться в безопасности в Венгрии.
4 марта Сийярто прибыл с визитом в Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным. Во время встречи в Кремле российский лидер сообщил о решении освободить двух граждан Венгрии, оказавшихся в плену.
По словам Путина, дипломат сможет забрать освобожденных на самолете, на котором он прилетел в Москву.
