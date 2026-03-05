Ричмонд
Kyodo: Макрон планирует посетить Японию в марте

По данным агентства, визит французского президента может быть отложен в случае нового обострения обстановки вокруг Ирана.

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в марте посетить Японию для переговоров с премьер-министром Санаэ Такаити, чтобы в том числе обсудить ситуацию вокруг Ирана, Украины, а также проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Согласно этим данным, в ходе визита предполагается также затронуть отношения с Китаем, который Макрон посетил в декабре 2025 года. Такаити, отмечает агентство, хотела бы продемонстрировать свое единство с Парижем на этом направлении на фоне нынешнего обострения отношений Токио и Пекина. Япония, в частности, настороженно относится к намерению Макрона пригласить председателя КНР Си Цзиньпина на саммит Группы семи, который состоится в июне 2026 года во Франции.

При этом, по информации Kyodo, визит Макрона может быть отложен в случае нового обострения обстановки вокруг Ирана.

