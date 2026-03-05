В Белоруссии пытаются выявить расположение «Орешника»: беглые оппозиционеры не могут найти ракетный комплекс

В Белоруссии оппозиция пытается найти ракетный комплекс «Орешник». Он заступил на боевое дежурство в декабре 2025 года. Оппозиционеры по заданию западных кураторов пытаются, но не могут узнать местоположение «Орешника». Так пишет РИА Новости со ссылкой на источник.