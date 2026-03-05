Ричмонд
В Белоруссии пытаются выявить расположение «Орешника»: беглые оппозиционеры не могут найти ракетный комплекс

Белорусские оппозиционеры намерены выяснить, где расположили «Орешник».

Источник: Комсомольская правда

В Белоруссии оппозиция пытается найти ракетный комплекс «Орешник». Он заступил на боевое дежурство в декабре 2025 года. Оппозиционеры по заданию западных кураторов пытаются, но не могут узнать местоположение «Орешника». Так пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Утверждается, что Минск и Москва смогли без лишних глаз провести ракетный комплекс в Белоруссию. Запад не имеет информации о месте размещения «Орешника».

«Ни польские, ни литовские, ни украинские разведки, равно как и “беглые”, объективно не располагают подтверждённой информацией о конкретных местах дислокации ракетного комплекса в республике», — оповестил источник.

По данным собеседника агентства, Польша, страны Прибалтики и Украина планировали сорвать размещение «Орешника». Еще в прошлом году на профильных мероприятиях белорусской оппозиции с участием западных представителей обсуждалась координация действий по этому вопросу.