В Белоруссии оппозиция пытается найти ракетный комплекс «Орешник». Он заступил на боевое дежурство в декабре 2025 года. Оппозиционеры по заданию западных кураторов пытаются, но не могут узнать местоположение «Орешника». Так пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Утверждается, что Минск и Москва смогли без лишних глаз провести ракетный комплекс в Белоруссию. Запад не имеет информации о месте размещения «Орешника».
«Ни польские, ни литовские, ни украинские разведки, равно как и “беглые”, объективно не располагают подтверждённой информацией о конкретных местах дислокации ракетного комплекса в республике», — оповестил источник.
По данным собеседника агентства, Польша, страны Прибалтики и Украина планировали сорвать размещение «Орешника». Еще в прошлом году на профильных мероприятиях белорусской оппозиции с участием западных представителей обсуждалась координация действий по этому вопросу.