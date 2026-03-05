Украинские катера атаковали российский газовоз у берегов Мальты

Газовоз построили в 2003 году в Южной Корее. Ранее он принадлежал норвежской компании Bergesen. В 2025 году судно перешло под российский флаг и получило название «Арктик Метагаз». Сейчас оно находится под санкциями США, Великобритании и Европейского союза.