Украинские катера атаковали российский газовоз у берегов Мальты

По данным ведомства, нападение произошло 3 марта. Судно шло из порта Мурманск. Как утверждается, его атаковали безэкипажные катера вооруженных сил Украины, запущенные с побережья Ливии.
После удара на корабле начался пожар. Об этом ранее сообщало агентство Reuters. По данным сервиса Marine Traffic, больше суток судно не передавало данные о своем местоположении.
На борту находились 30 человек, все — граждане России. Позже их нашли в спасательной шлюпке в поисково-спасательной зоне Ливии. Об этом сообщили вооруженные силы Мальты.
Экипаж удалось спасти благодаря совместной работе мальтийских и российских спасательных служб.
В Минтрансе России назвали произошедшее актом международного терроризма и морского пиратства. В ведомстве также подчеркнули, что судно перевозило груз, оформленный по всем международным правилам.
Газовоз построили в 2003 году в Южной Корее. Ранее он принадлежал норвежской компании Bergesen. В 2025 году судно перешло под российский флаг и получило название «Арктик Метагаз». Сейчас оно находится под санкциями США, Великобритании и Европейского союза.
Ранее сообщалось, что боевые действия на Ближнем Востоке могут изменить баланс сил в конфликте на Украине и повлиять на мировую экономику. Такое мнение высказал военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, из-за конфликта может вырасти спрос на системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и разведки. При этом западным странам может не хватать таких вооружений даже для собственных нужд.
Эксперт также заявил, что на Украине уже ощущается дефицит зенитных ракет. По его мнению, это может повлиять на способность страны защищать важные объекты инфраструктуры.
Читайте также: Раскрыто, сколько украинцев приехали в Россию в 2025 году.