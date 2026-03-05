Историк Поликарпов дал свою версию смерти аятоллы Хаменеи в Иране

«Али Хаменеи сам выбрал такую смерть, он решил стать мучеником, за что ему большое уважение. Ему было 86 лет. Он понял, что ему не нужно бегать. Он красиво завершил жизнь», — отметил Поликарпов.
Историк при этом усомнился, что иранские военные устроят показательную казнь военнослужащих из США в случае, если те попадут в плен.
«Никто не будет пленных убивать и казнить, даже учитывая озлобленность иранцев за убийство верховного лидера», — добавил Поликарпов.
Напомним, Хаменеи погиб в своей резиденции в Тегеране 28 февраля в результате авиаударов, нанесённых США и Израилем по территории Исламской Республики.
Ранее агентство Fars сообщало, что похороны Хаменеи состоятся в городе Мешхед, где он родился. Его тело доставят туда после траурного митинга в Тегеране.
Позже агентство Tasnim сообщило, что церемония прощания, которая должна была пройти вечером 4 марта в мечети Тегерана, отложена из-за большого количества заявок на участия и необходимости предоставления соответствующих условий для размещения людей.