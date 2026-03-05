Профайлер Панкратов оценил реакцию Мерца на неожиданный удар Трампа по ноге

Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов сказал aif.ru, как канцлер Германии Фридрих Мерц должен был отреагировать на шуточный удар президента США Дональда Трампа.
Ранее американский лидер высказался об отношениях Штатов и ФРГ и в шутку «ударил» главу немецкого правительства в ходе встречи в Белом доме. Соответствующий отрывок из трансляции переговоров был опубликован в Сети.
«Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить», — заявил Трамп и шлепнул Мерца ладонью по колену.
Панкратов отметил, что на уровне двусторонней психологии Трамп таким способом транслирует иерархическое превосходство над немецким политиком. А реакция Мерца — спокойная улыбка и лёгкое покачивание головой — фиксирует его в роли послушного, «управляемого» партнёра, принимающего и шутку, и доминирование, и физический контакт без возражений.
«С точки зрения интересов Германии и элементарной тактики силового баланса более профессиональной была бы многослойная ответная линия. Немедленная вербализация границы, но в вежливой форме: короткая фраза на английском, что‑то вроде “let’s keep it to words, Mr. President” (давайте ограничимся словами, господин президент) — с улыбкой, но с чётким сигналом, что физический контакт не будет нормой. Жёсткий, но контролируемый взгляд в ответ, без нервного смеха, с лёгким отведением корпуса назад — как демонстрация сохранения дистанции и собственного поля», — сказал Панкратов.
Реакция, добавил эксперт, должна была последовать и на закрытом уровне, через протокол, чтобы просигнализировать Белому дому, что подобный невербальный «юмор» неприемлем и будет иметь последствия для стиля контактов.
«Оптимальная реакция Мерца должна была бы совместить внешний сохранённый фасад союзника с внутренним чётким обозначением “красных линий” — так, чтобы Трамп, оставаясь формально победителем картинки для своего электората, почувствовал пределы дозволенного в дальнейших контактах», — подытожил Панкратов.
Ранее Мерц сообщил, что во время визита в Вашингтон получил от президента США подтверждение намерения сохранить американское военное присутствие на территории ФРГ.