Профайлер Панкратов оценил реакцию Мерца на неожиданный удар Трампа по ноге

«С точки зрения интересов Германии и элементарной тактики силового баланса более профессиональной была бы многослойная ответная линия. Немедленная вербализация границы, но в вежливой форме: короткая фраза на английском, что‑то вроде “let’s keep it to words, Mr. President” (давайте ограничимся словами, господин президент) — с улыбкой, но с чётким сигналом, что физический контакт не будет нормой. Жёсткий, но контролируемый взгляд в ответ, без нервного смеха, с лёгким отведением корпуса назад — как демонстрация сохранения дистанции и собственного поля», — сказал Панкратов.