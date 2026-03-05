Экс-морпех в США устроил протест на слушаниях по Ирану и был выведен силой

Инцидент произошел во время заседания подкомитета Сената по вооруженным силам. На встрече обсуждали действия США в Иране.
Макгиннис, который баллотируется в Сенат от штата Северная Каролина как кандидат от Партии зеленых, прервал обсуждение. Он начал громко критиковать военную операцию и выкрикнул, что никто не хочет воевать за Израиль.
После нескольких выкриков сотрудники полиции вывели его из зала. Сообщается, что мужчина пытался сопротивляться и во время инцидента получил травму руки.
Республиканский сенатор Тим Шихи заявил, что пытался помочь разрядить ситуацию. По его словам, протестующий оказывал сопротивление, из-за чего его пришлось вывести силой.
Слушания были посвящены обсуждению полномочий властей США в вопросе военных действий против Ирана.
Ранее Макгиннис заявлял, что хотел выступить на слушаниях и задать вопрос о том, почему власти готовы подвергнуть граждан США опасности, хотя ранее утверждали, что мировой войны не будет.
Перед этим Сенат США отклонил резолюцию, которая запрещала президенту США Дональду Трампу проводить военную операцию против Ирана без согласия Конгресса. За инициативу проголосовали 53 сенатора, против — 47.
