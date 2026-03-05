Пушков: Фултонской речью Черчилль ускорил наступление холодной войны

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Британский государственный деятель Уинстон Черчилль своей Фултонской речью, произнесенной ровно 80 лет назад, ускорил наступление холодной войны и стал ее знаменосцем, хотя само противостояние было неизбежным. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии по информполитике Совета Федерации Алексей Пушков.
«Черчилль был знаменосцем холодной войны, [в Фултоне] он дал сигнал ее началу. Холодная война была неизбежна, но своим выступлением он ускорил ее наступление. Такие люди, как Черчилль и [президент США Гарри] Трумэн, придали ей очень сильное идеологическое звучание. Они фактически проводили идею о несовместимости существования капитализма и социализма», — сообщил Пушков.
Он также отметил, что Черчилль был, «пожалуй, наиболее коварным» из противников СССР, потому что ему также принадлежал план «Немыслимое», когда в 1945 году предлагалось американцам собрать остатки немецких войск и направить их против Советского Союза. «Был такой план, его разрабатывали еще весной 1945 года, он не нашел поддержки. И у него был план ядерной бомбардировки территории СССР, который тоже не нашел поддержки», — отметил Пушков.
Черчилль был человеком «достаточно яркого ума, очень плохого отношения к Советскому Союзу и большевизму в целом», рассказал сенатор.
«Он был политиком не постимперским, а имперским, классическим имперским политиком — достаточно жестким, реалистичным, пользовавшимся авторитетом в Соединенных Штатах. В немалой степени это было связано с тем, что он возглавлял еще в период умиротворения Германии фракцию за войну, а не за мир с Гитлером. Черчилль никогда не был умиротворителем в отличие от многих других английских политиков», — отметил Пушков.
В Фултоне Черчилль возложил вину на Советский Союз за то, что над Европой опустился «железный занавес», и подал все «в ключе драматических произведений Шекспира», подчеркнул сенатор. «Это было объявление холодной войны, но основы для холодной войны были уже заложены. Примирение между двумя лагерями, которое временно наступило во время совместной борьбы с Гитлером, было практически невозможно», — отметил Пушков.
Исторический разлом.
По словам Пушкова, у каждого крупного исторического разлома есть свое символическое обозначение и Фултонская речь обозначила разлом между союзниками по антигитлеровской коалиции.
«В принципе, Черчилль, конечно, ничего нового не сказал, он просто констатировал в образной и достаточно жесткой форме то, что произошло на деле. Соединенные Штаты и Великобритания создали свою сферу влияния в Германии и в Европе. Советский Союз создал свою. Ясно было, что, поскольку страны принадлежали к разным системам, договориться сложно», — сообщил сенатор.
Ранее был общий враг, на этом держалась антигитлеровская коалиция, у которой были общие планы передела мира под собственные зоны влияния, и это сближало, добавил Пушков. На Ялтинской и Потсдамских конференциях шли переговоры о том, в каком регионе будет приоритет американцев и англичан с одной стороны, либо СССР — с другой. Также союзников сближало создание послевоенной архитектуры безопасности в виде ООН и сопричастных к ней организаций, рассказал сенатор. Однако к 1946 году все эти задачи были выполнены, заключил Пушков. По сути, последней совместной акцией союзников был суд над нацистскими преступниками в Нюрнберге. После Нюрнбергского трибунала их уже не сближало ничто, а разделяло все. Путь к холодной войне был открыт.
Фултонская речь была произнесена 5 марта 1946 года. В Фултоне (штат Миссури, США) Черчилль (на тот момент лидер оппозиции в парламенте Великобритании) произнес речь, в которой выдвинул идею создания англо-американского союза для борьбы с «мировым коммунизмом во главе с Советской Россией». Это событие считается началом холодной войны.