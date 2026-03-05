Пушков: Фултонской речью Черчилль ускорил наступление холодной войны

Ранее был общий враг, на этом держалась антигитлеровская коалиция, у которой были общие планы передела мира под собственные зоны влияния, и это сближало, добавил Пушков. На Ялтинской и Потсдамских конференциях шли переговоры о том, в каком регионе будет приоритет американцев и англичан с одной стороны, либо СССР — с другой. Также союзников сближало создание послевоенной архитектуры безопасности в виде ООН и сопричастных к ней организаций, рассказал сенатор. Однако к 1946 году все эти задачи были выполнены, заключил Пушков. По сути, последней совместной акцией союзников был суд над нацистскими преступниками в Нюрнберге. После Нюрнбергского трибунала их уже не сближало ничто, а разделяло все. Путь к холодной войне был открыт.