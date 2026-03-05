Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай подтвердил намерение наносить «решительные удары» по сепаратистам Тайваня

Китай в текущем году будет продвигать дело воссоединения с Тайванем, а также наносить «решительные удары» по сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.

Китай в текущем году будет продвигать дело воссоединения с Тайванем, а также наносить «решительные удары» по сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.

Об этом свидетельствует доклад, представленный на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую “независимость Тайваня”, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперёд великое дело воссоединения Родины», — сказано в тексте.

В январе китайские военные на учениях отработали «обезглавливание» руководства Тайваня.

Также сообщалось, что Китай пригрозил отменой визита американского президента Дональда Трампа из-за поставок оружия Тайваню.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше