Китай подтвердил намерение наносить «решительные удары» по сепаратистам Тайваня

Китай в текущем году будет продвигать дело воссоединения с Тайванем, а также наносить «решительные удары» по сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.
Об этом свидетельствует доклад, представленный на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую “независимость Тайваня”, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперёд великое дело воссоединения Родины», — сказано в тексте.
В январе китайские военные на учениях отработали «обезглавливание» руководства Тайваня.
Также сообщалось, что Китай пригрозил отменой визита американского президента Дональда Трампа из-за поставок оружия Тайваню.