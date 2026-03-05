Россиянам назвали подарки, которые нельзя дарить коллегам на 8 Марта

Россиян предупредили, что при выборе подарков к 8 Марта для коллег стоит избегать тех вещей, которые могут быть восприняты как намёк на внешность или возраст.
Как разъяснила в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова, антивозрастная косметика или парфюм — категория повышенного риска.
«Угадать с маркой, ароматом или оттенком практически невозможно, а неудачный выбор может быть расценен как намёк на то, что коллеге пора что-то менять в своей внешности или тщательнее ухаживать за собой. Особенно табуированы кремы от морщин или средства для волос. Такие сюрпризы точно не добавят женщине праздничного настроения», — отметила она.
Не лучшим выбором станут и подарки, связанные с домашним бытом, предупредила собеседница RT.
«Кастрюли, сковородки, наборы полотенец и тем более средства для мытья посуды в офисе будут смотреться странно. Даже если женщина действительно любит готовить, такой презент делает отсылку к её “домашнему” статусу, а не к профессиональным качествам. К тому же тащить тяжёлую утварь домой после рабочего дня вряд ли кому-то захочется», — напомнила специалист.
Кроме того, по её словам, не стоит дарить и сувенирную продукцию с символикой компании.
«Блокноты, ручки, ежедневники с логотипом — хороший вариант для рабочих будней, но в качестве подарка на 8 Марта они выглядят как формальность», — рассказала она.
Как резюмировала Бухвалова, всегда лучше выбирать нейтральные и универсальные варианты: цветы, качественный чай или кофе в красивой упаковке, сертификат в книжный или магазин косметики.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что россияне потратят на подарки к 8 Марта в среднем 5,5 тыс. рублей.