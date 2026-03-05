Россиянам назвали подарки, которые нельзя дарить коллегам на 8 Марта

«Угадать с маркой, ароматом или оттенком практически невозможно, а неудачный выбор может быть расценен как намёк на то, что коллеге пора что-то менять в своей внешности или тщательнее ухаживать за собой. Особенно табуированы кремы от морщин или средства для волос. Такие сюрпризы точно не добавят женщине праздничного настроения», — отметила она.