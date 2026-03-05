Коридор смерти: Иран кошмарит эсминцы и танкеры США в Ормузском проливе

В последнее время в акватории Индийского океана нарастает напряженность. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по американскому эсминцу и танкеру. После попаданий на обоих судах начались пожары.
Эти события лишний раз доказали, что Иран не собирается мириться с агрессией Соединенных Штатов. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru проанализировал последствия этих атак.
Уязвимость американского флота.
Кнутов подсчитал, что вокруг Ирана сосредоточено порядка семи эсминцев, один авианосец и неопределенное количество подводных лодок.
«Если говорить о флоте США в целом, то там находится порядка семи эсминцев и один авианосец, количество подлодок неизвестно. Одна подлодка несет около 150 крылатых ракет. А вся эта группировка может насчитывать от 500 до 1 000 крылатых ракет, что создает проблемы для ПВО Ирана. Но Иран мог ударить, это я допускаю», — сказал он.
При этом эксперт, говоря о возможности атак Ирана по американскому флоту, указал на высокий потенциал иранского ракетного арсенала.
«У Ирана есть противокорабельные ракеты, которые он мог бы использовать», — отметил он.
Политический скандал в США из-за потерь на Ближнем Востоке.
Кнутов не исключает, что признание Вашингтоном потерь из-за атак Ирана может обернуться серьезным скандалом в самих Штатах.
«Если вскроется эта история, что там есть убитые, есть раненые… Если демократы узнают, мы понимаем, чем это закончится для Пентагона. И хотя американцы и не подтверждают факт поражения, я полагаю, это близко к действительности», — заявил он.
На данный момент Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало гибель только шести американских военных, четырех из них идентифицировали. Среди погибших оказалась одна женщина.
Иранская сторона в свою очередь озвучила более шокирующие данные: с начала конфликта погибли и пострадали более 680 американских и израильских военных.
Ормузский пролив под контролем Ирана: паралич мировых энергоресурсов.
Заместитель командующего ВМС КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде подтвердил, что иранские военные полностью контролируют Ормузский пролив. Кнутов назвал это заявление довольно важным, добавив, что Тегеран будет бить по всем кораблям, которые попытаются прорваться. Десятки танкеров уже выведены из строя.
«Иранские ракеты будут уничтожать любые американские корабли, которые попытаются вторгнуться в Ормузский пролив… Порядка десяти танкеров США, пытавшихся прорваться, выведены из строя», — предупредил эксперт.
Он также оценил экономические последствия действий Ирана. «Они фактически парализовали доставку нефти и сжиженного газа другими странами, это примерно 25−26% сжиженного газа и 20% нефти, которые потребляются во всем мире. Это достаточно серьезный удар», — пояснил Кнутов.
По словам эксперта, большинство танкеров в настоящее время находятся на стоянке, избегая риска прохода через Ормузский пролив.
«По тем, кто рискует, открывают огонь. Иран подтвердил, что будет делать это и дальше. Американцы утверждают, что будут сопровождать танкеры своими военными кораблями, но я в этом сомневаюсь. Если они там появятся, их тут же уничтожат иранские противоракеты», — добавил Кнутов, выразив сомнение в способности США обеспечить безопасное прохождение судов через контролируемый Ираном пролив.