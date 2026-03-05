Коридор смерти: Иран кошмарит эсминцы и танкеры США в Ормузском проливе

«Если говорить о флоте США в целом, то там находится порядка семи эсминцев и один авианосец, количество подлодок неизвестно. Одна подлодка несет около 150 крылатых ракет. А вся эта группировка может насчитывать от 500 до 1 000 крылатых ракет, что создает проблемы для ПВО Ирана. Но Иран мог ударить, это я допускаю», — сказал он.