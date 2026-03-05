Ричмонд
Замкомандира ВДВ назвал абсурдной задачу командования ВСУ по форсированию Днепра

Военный с позывным Лиана отметил, что украинские командиры отправляют солдат «на убой».

ГЕНИЧЕСК, 5 марта. /ТАСС/. Все попытки переправы ВСУ через Днепр в Херсонской области пресекаются российской армией. Задача командования ВСУ по форсированию реки абсурдна, солдат «отправляют на убой», сообщил ТАСС заместитель командира роты парашютно-десантного батальона 299-го гвардейского полка ВДВ с позывным Лиана.

«Противник пытается форсировать реку Днепр и закрепиться на нашем берегу — это изначально задача, поставленная их командованием, просто абсурдна. Не может пять человек на одной лодке переплыть и просто зачистить наш берег», — подчеркнул он.

Командир уточнил, что все попытки ВСУ успешно пресекаются. «Противник предпринимал действия по вылазке на наш левый берег Днепра. Эти все моменты были пресечены вовремя. Их просто отправляют на убой», — заключил Лиана.