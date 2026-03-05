Эксперт Кузякин назвал карго-культом дрон LUCAS, применяемый США против Ирана

По словам эксперта, США необходимо провести значительные перемены в организации работы ВПК и министерства обороны страны. «Штаты даже близко не провели необходимые структурные изменения своего министерства войны по закупкам и постановке на вооружение. Они сделали вертолет из пальмовых веток и думают, что он теперь у них полетит. Нет, не полетит. Надо не копию дрона делать, а в корне менять как свой ВПК, так и Минобороны страны. Россия этот путь изменений прошла, Иран тоже. США и Израиль — нет», — заявил эксперт.