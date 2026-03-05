Военнослужащие по контракту прошли курсы по управлению БМП-3

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Курсы переподготовки по управлению боевой машины пехоты БМП-3 прошли с военнослужащими по контракту мотострелковых подразделений на одном из полигонов Московсковского военного округа. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе курса отобранные для повышения квалификации специалисты обучались действиям при вооружении БМП-3, тактике ведения боя в составе экипажа в различных условиях, а также взаимодействию с другими подразделениями и противодействию БПЛА противника. На занятиях инструкторы провели учебные стрельбы с контрактниками из вооружения боевых машин пехоты», — рассказали в министерстве.
Там добавили, что все обучаемые уже имеют боевой опыт в различных должностях, поэтому основная задача программы курса не обучить солдата с «нуля», а дать необходимые знания и умения в новых должностях. Такой подход позволяет сократить программу обучения до минимума без ущерба для объема и качества передаваемых знаний.
После прохождения полного курса и сдачи выпускных экзаменов по предметам обучения военнослужащие отправляются в свои подразделения в зоне проведения СВО, добавили в ведомстве.