В Японии прервали полет частной ракеты Kairos-3

Это была уже третья попытка запуска ракеты Kairos. Первый запуск в марте 2024 года состоялся после переноса даты, ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после взлета. Вторая попытка в декабре того же года закончилась самоуничтожением ракеты из-за технических проблем.