Россия и Венесуэла планируют возобновить туристические обмены

Вопросы расширения авиасообщения между Россией и Венесуэлой для развития туризма обсуждались ранее на встрече с министром транспорта республики, однако ситуация в этой области непростая, отметил посол. Венесуэла последовательно расширяет географию региональных авиамаршрутов, но что касается туризма, тем более на дальние расстояния, в том числе из России, то туризм — это прежде всего чартерные авиаперевозки. Именно благодаря подключению в свое время к маршруту Москва — Каракас российской авиакомпании «Северный Ветер» с красотами Венесуэлы познакомились несколько десятков тысяч россиян, отметил Мелик-Багдасаров. Он подчеркнул, что посольство готово оказать необходимое содействие российским туроператорам, авиаперевозчикам, заинтересованным в расширении географии своей операционной деятельности за счет венесуэльского направления.