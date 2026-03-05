Россия и Венесуэла планируют возобновить туристические обмены

КАРАКАС, 5 марта. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Россия и Венесуэла работают над восстановлением туристических обменов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров по итогам встречи с министром туризма республики Даниэлой Кабельо.
«На встрече с министром туризма был подтвержден обоюдный настрой на возобновление туристических обменов. Согласование логистических и технических вопросов должно продолжиться на уровне ответственных экономоператоров», — заявил посол. Он отметил, что с имеющимся позитивным опытом работы на венесуэльском направлении российские и венесуэльские туристические и авиационные компании в ближайшее время предпримут необходимые шаги для возобновления и расширения сотрудничества.
«Венесуэла — изумительная по красоте страна. Здесь немало настоящих чудес света. Помимо великолепных пляжей и лазурного Карибского моря, есть потрясающая природа и животный мир, богатая культура и разнообразная гастрономия, но самое главное — тепло и гостеприимство венесуэльского народа», — подчеркнул Мелик-Багдасаров. Он напомнил, что стартовавший несколько лет назад проект по туристическому освоению венесуэльского направления довольно быстро дал хорошие результаты, а Венесуэла стала для россиян весьма привлекательным местом для отдыха.
Военная агрессия США, захват и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес 3 января стали настоящим потрясением в том числе и для турбизнеса. Была приостановлена чартерная полетная программа на венесуэльские курорты. Однако сейчас обстановка в стране нормализовалась, и здесь с нетерпением ждут возвращения российских туристов. «На встрече с министром туризма мы обсуждали перспективы развития сотрудничества в туристической сфере с учетом недавней отмены рекомендации российским туристам воздерживаться от поездок в Венесуэлу. Партнеры подтвердили интерес к возобновлению туристических обменов, а также к расширению географии путешествий по боливарианской республике», — сообщил российский дипломат.
Обстановка в Венесуэле полностью контролируется правительством во главе с уполномоченным президентом республики Делси Родригес, и министр туризма подтвердила отсутствие каких-либо рисков для гостей из РФ. «Вместе с тем как бы то ни было, любому гражданину России, планирующему поездку за рубеж, — это касается всех направлений, а не только Венесуэлы — советуем всегда перед покупкой авиабилетов проверять раздел с рекомендациями на сайте МИД России», — подчеркнул Мелик-Багдасаров.
Расширение авиасообщения.
Вопросы расширения авиасообщения между Россией и Венесуэлой для развития туризма обсуждались ранее на встрече с министром транспорта республики, однако ситуация в этой области непростая, отметил посол. Венесуэла последовательно расширяет географию региональных авиамаршрутов, но что касается туризма, тем более на дальние расстояния, в том числе из России, то туризм — это прежде всего чартерные авиаперевозки. Именно благодаря подключению в свое время к маршруту Москва — Каракас российской авиакомпании «Северный Ветер» с красотами Венесуэлы познакомились несколько десятков тысяч россиян, отметил Мелик-Багдасаров. Он подчеркнул, что посольство готово оказать необходимое содействие российским туроператорам, авиаперевозчикам, заинтересованным в расширении географии своей операционной деятельности за счет венесуэльского направления.
«Развитие туризма между нашими странами может стать определенным подспорьем для реализации проектов в других сферах», — указал посол. Он добавил, что на встрече с Кабельо обсуждались возможности обмена опытом и повышения квалификации работников венесуэльской туристической отрасли в учреждениях российского профильного образования.