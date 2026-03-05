Ричмонд
Юрист Хаминский напомнил о необходимости закрывать личные данные в интернете

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Lenta.ru напомнил россиянам о необходимости соблюдать в интернете элементарные правила цифровой гигиены.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Lenta.ru напомнил россиянам о необходимости соблюдать в интернете элементарные правила цифровой гигиены.

По его словам, сегодня в открытом доступе или на нелегальных сервисах можно найти практически любую информацию, что несёт определённые риски для каждого человека. Основным источником данных о людях при этом являются утечки из баз данных онлайн-магазинов, банков или служб доставки, а так же государственных реестров.

«По возможности закройте профили в соцсетях для посторонних. Убедитесь, что ваш номер телефона скрыт в настройках Telegram и других мессенджеров. Включите двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, особенно на Госуслугах, в почте и мессенджерах. Удалите аккаунты в сервисах, которыми вы не пользуетесь», — посоветовал юрист.

Также Хаминский порекомендовал при заказах в интернет магазинах предоставлять о себе минимум информации и использовать разные адреса электронной почты.

Бизнес-партнёр по информационной безопасности «1С-Битрикс» Леонид Плетнёв ранее рассказал, что двухфакторная аутентификация поможет защитить данные.

Также россиянам дали советы, как действовать после подозрительного звонка.