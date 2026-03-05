Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном, пишут СМИ

FT: Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном на фоне угроз министерства.

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Глава компании-разработчика ИИ Anthropic Дарио Амодей предпринимает последнюю попытку договориться с Пентагоном, чтобы предотвратить исключение компании из цепочки военных поставок после срыва предыдущих переговоров, сообщает газета Financial Times.

«По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, Амодей провел переговоры с Эмилем Майклом, заместителем министра обороны по исследованиям и технике, в попытке уладить детали контракта, регулирующего доступ Пентагона к моделям искусственного интеллекта Anthropic», — передает издание.

Ранее Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии ИИ Claude для применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа.

Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.