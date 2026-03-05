В ЦАХАЛ отчитались об успешном отражении нескольких волн ударов со стороны Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 марта. /ТАСС/. Израиль в ночь на 5 марта отразил несколько волн иранских ракетных ударов. Это следует из заявлений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
За минувшую ночь ЦАХАЛ несколько раз сообщал о запуске ракет со стороны Ирана, воздушная тревога объявлялась на большей части территории Израиля. В то же время в своем последнем заявлении ЦАХАЛ подчеркнул, что жители страны могут покинуть защищенные укрытия и убежища.
Служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») не сообщала о пострадавших от этой череды ударов.
Между тем корреспондент французского AFP сообщил о взрывах в Иерусалиме после очередной волны ударов со стороны Ирана, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Предположительно, это была работа израильского ПВО в небе над городом.