Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тегеране готовятся к прощанию с Хаменеи

Мероприятие будет проходить в одном из центральных районов города, сообщило государственное телевидение исламской республики.

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Власти Тегерана готовятся к прощанию с убитым верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщило государственное телевидение исламской республики.

По его данным, прощание с погибшим главой государства будет проходить в одном из центральных районов города, Мосалла, в мечети Имама Хомейни. О точной дате начала траурных церемоний пока не объявлено.

Прощание с Хаменеи должно было состояться 4 марта в 22:00 по местному времени (21:30 мск) и продлиться три дня. Однако позднее власти решили отложить церемонию из-за ожидаемого беспрецедентного числа желающих проститься с убитым главой государства.

Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате ударов Израиля и США по его резиденции в Тегеране. Агентство Fars, связанное с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило 3 марта, что верховного лидера похоронят в его родном городе Мешхед после завершения траурных церемоний в столице.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше