В Тегеране готовятся к прощанию с Хаменеи

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Власти Тегерана готовятся к прощанию с убитым верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщило государственное телевидение исламской республики.
По его данным, прощание с погибшим главой государства будет проходить в одном из центральных районов города, Мосалла, в мечети Имама Хомейни. О точной дате начала траурных церемоний пока не объявлено.
Прощание с Хаменеи должно было состояться 4 марта в 22:00 по местному времени (21:30 мск) и продлиться три дня. Однако позднее власти решили отложить церемонию из-за ожидаемого беспрецедентного числа желающих проститься с убитым главой государства.
Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате ударов Израиля и США по его резиденции в Тегеране. Агентство Fars, связанное с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило 3 марта, что верховного лидера похоронят в его родном городе Мешхед после завершения траурных церемоний в столице.