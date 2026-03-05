Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырёх районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в четырёх районах региона.
По его словам, речь идёт о Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется», — написал он в Telegram-канале.
Ранее три человека пострадали в Саратовской области в результате атаки БПЛА.
