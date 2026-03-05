Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырёх районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в четырёх районах региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в четырёх районах региона.

По его словам, речь идёт о Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется», — написал он в Telegram-канале.

Ранее три человека пострадали в Саратовской области в результате атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше