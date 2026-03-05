КНР увеличит расходы на внешнеполитическую деятельность на 9,3% в 2026 году

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Китая планирует в 2026 году увеличить расходы на осуществление внешнеполитической деятельности на 9,3% в годовом выражении. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год, представленном на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 14-го созыва.