КНР увеличит расходы на внешнеполитическую деятельность на 9,3% в 2026 году

Сумма затрат составит 70,975 млрд юаней, говорится в проекте бюджета.

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Китая планирует в 2026 году увеличить расходы на осуществление внешнеполитической деятельности на 9,3% в годовом выражении. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год, представленном на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 14-го созыва.

«Расходы на внешнеполитическую деятельность достигнут 70,975 млрд юаней с увеличением на 9,3%», — указано в документе.

В проекте бюджета также отмечается, что следует активизировать международные обмены и сотрудничество в финансово-экономической сфере, принимать активное участие в реформировании системы глобального экономического и финансового управления, поддерживать расширение открытости внешнему миру на высоком уровне.