ТАСС: сумских полицейских отправят в батарею «Арес» и штурмовые батальоны

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.