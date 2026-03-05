ТАСС: сумских полицейских отправят в батарею «Арес» и штурмовые батальоны

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.
«В Сумской области полицейских начали массово переводить в 35-й отдельный полк НГУ. “Добровольцам” обещают различные должности в артиллерийских подразделениях Нацгвардии, в частности в батарее “Арес”. Остальных направят в батальоны, участвующие в штурмовых действиях», — сказал собеседник агентства.