В городах Красноармейск и Димитров в Донецкой Народной Республике обнаружены десятки стихийных захоронений мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, на территории двух городов выявлено не менее 80 мест захоронения. В них могут находиться более 100 тел.
Источник утверждает, что люди погибли в результате действий Вооруженных сил Украины. Речь идет об артиллерийских обстрелах и расстрелах из стрелкового оружия.
Также, по его словам, зафиксированы случаи, когда мирные жители становились жертвами атак дронов-камикадзе. Предполагается, что некоторые из погибших пытались покинуть населенные пункты.
Сообщается, что преступления, совершенные украинскими военными и иностранными наемниками на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются прокуратурой и Следственным комитетом России. Часть фигурантов уже осуждена, другие ожидают вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что власти Украины ежедневно совершают преступления против мирных жителей. По его словам, задача органов военной юстиции — зафиксировать все такие случаи, а спецслужб — установить и наказать виновных.
Читайте также: Путин освободил пленных венгров из ВСУ.